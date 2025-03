Tg24.sky.it - Bari, crolla palazzina nel quartiere Carrassi: si scava tra le macerie

Unadi cinque piani èta a in serata a, tra via De Amicis e via Pinto, nel. Stando ai primi accertamenti l'edificio, dichiarato inagibile, sgomberato e puntellato nel febbraio dello scorso anno a causa di lesioni strutturali, sarebbe imploso per il cedimento di un pilastro centrale. La proprietà aveva infatti avviato i lavori di consolidamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che attualmente sono impegnati are tra leper individuare eventuali vittime. Sono in corso anche verifiche per accertare se vi siano rischi per laadiacente, che potrebbe essere sgomberata. Al lavoro anche unità cinofile, droni e una squadra Usar, un team che si attiva nelle operazioni di soccorso in, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.