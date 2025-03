Juventusnews24.com - Bargiggia si sofferma sul lavoro di Giuntoli ed evidenzia questo: «Scudetto? Ne ha già vinto uno! Ecco qual è»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha esposto un proprio punto di vista sull’operato sul direttore della Juve, CristianoIntervenuto nel corso della programmazione di Radio Bianconera, Paoloha parlato di Cristianoe del suo operato da quando opera per la Juve.cos’ha detto sul Football Managing Director bianconero. PAROLE – «Diciamo che il suose l’ha giàperché se si pensa che da meno 350 nel primo anno della gestionesiamo andati a meno 199 e la semestrale ti parla di più 17 milioni e non hai ancora uno sponsor principale perché non diciamo che una volta che era lo sponsor di casa arrivavano 40-44 milioni eppure riuscivano a fare quei buchi da 300 milioni a stagione. Adesso i conti sono già dain un anno e mezzo, è ovvio che sul campo ci vuole pazienza perché è una rivoluzione totale, tu devi avere i conti virtuosi, devi abbassare l’età media della squadra perché la Juve è la seconda squadra più giovane d’Italia dopo il Parma, hai abbassato del 30% il monte ingaggi sei in corsa per un posto Champions, certo ha dato fastidio.