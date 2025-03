Quifinanza.it - Banco BPM strappa il nullaosta di Bankitalia su Anima

Leggi su Quifinanza.it

Mentre Unicredit tira i fiato suBPM, quest’ultima procede a grandi passi sul progetto d’integrazione con, che per la banca guidata da Giuseppe Castagna ha una valenza importantissima e punta a rafforzare l’Istituto nell’asset management e nelle fabbriche di prodotto. E’ di oggi ildella Banca d’Italia all’offerta.Nulla osta di via NazionaleBPM ha annunciato questa mattina di aver “ottenuto ilda parte della Banca d’Italia in relazione all’acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo nelle società di gestione del risparmio controllate da, senza prescrizioni, condizioni o limitazioni”. Con ildi Via Nazionale si considera dunque “avverata” la condizione di efficacia all’Offerta.L’offerta surivista al rialzoL‘offerta, approvata dall’Assemblea a larghissima maggioranza (97,6% dei voti), lo scorso 28 febbraio, era stata lanciata ad inizio novembre sulla totalità delle azionied era finalizzata al delisting.