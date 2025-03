Lapresse.it - Banco Bpm: ottenuto nulla osta da Bankitalia per procedere con Opa su Anima

Milano, 5mar. (LaPresse)- Bpm haildella Banca d’Italia per l’Opa promossa sulla totalità delle azioni ordinarie diHolding. Lo rende notoBpm in un comunicato. “Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa ai sensi degli artt. 102, comma 1 e 106, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 daBPM Vita S.p.A. sulla totalita’ delle azioni ordinarie diHolding S.p.A. si rende noto che, nella giornata di ieri,BPM e l’Offerente hannoilda parte della Banca d’Italia in relazione all’acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo nelle società di gestione del risparmio controllate daai sensi dell’art. 15 del TUF e relativa normativa di attuazione, di cui alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari del 26 luglio 2022, senza prescrizioni, condizioni o limitazioni.