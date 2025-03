Metropolitanmagazine.it - Bambi: The Reckoning, il trailer del Bambi horror parte dell’universo di Winnie-the-Pooh – Sangue e miele

Jagged Edge Productions ha rilasciato un nuovodi: The, l’con protagonista il cervo più amato della Disney in versione killer. In questa versione molto distorta della storia di, il nostro cervo, ora non solo affranto dal dolore per la morte della madre, ma anche mutato, enorme e dotato di una serie di denti affilati e terrificanti, si lancia in una furia mortale nei boschi in cerca di vendetta. Lancia in aria le auto con le sue corna giganti, carica case di campagna altrimenti belle e insegue famiglie in vacanza in roulotte. Ci sono una decapitazione, diversi massacri e molto. In breve, questo deve essere tenuto il più lontano possibile daini. Diretto da Dan Allen, “: The” vede protagonisti Roxanne Mckee, Tom Mulheron, Nicola Wright e Alex Cooke.