Ilfattoquotidiano.it - Balzo dei rendimenti dei titoli di Stato europei dopo i piani di aumento delle spese militari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di riarmo dei paesi, e gli ingenti costi che comportano, spingono al rialzo ideididi tutta la zona euro, a cominciare da quelli tedesche. Piùper le armi significa anche bilanci pubblici maggiormente sotto pressione e dunque un peso maggiore per onorare i debiti e ripagare i bond. Quindi gli investitori chiedono interessi leggermente più alti per sottoscrivere le obbligazioni sovrane.Martedì sera Berlino ha deciso che tutte leper la difesa superiori all’1% del Pil saranno esentate dai limiti al debito, senza un tetto massimo. È stata inoltre concordata la creazione di un fondo, fuori bilancio, da 50 miliardi di euro all’anno per dieci anni, l’1,25% del Pil tedesco. Ideidecennali tedeschi schizzano stamane di 20 punti base, attestandosi al 2,7%.