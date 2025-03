Ilnapolista.it - Bagnaia-Marquez, prime crepe in Ducati: “Marc ne aveva molto più di me, chiederò come mai…”

Leggi su Ilnapolista.it

Lo sapevano tutti, e infatti alla prima gara ecco qua: si è aperta la prima – per ora solo accennata – crepa inè una rivalità intestina difficile da controllare. E’ successo dunque cheha dominato ogni centimetro del primo weekend di gare della stagione, in Thailandia. E che gli altri, in primis, si siano dovuti accontentare delle briciole. Ma la disparità evidente di mezzi non è piaciuta a, che ha esternato i suoi malumori in tv. E in Spagna il siparietto non se lo sono persi. Ne scrive As.“Da quando è stato ufficializzato l’arrivo diMárquez nel boxLenovo, Borgo Panigale ha sempre difeso una massima: l’uguaglianza. La casa italiana ha assicurato che non ci saranno priorità all’interno del box”.Però alla fine della garaa Dazn se ne è uscito così: “ha giocato con noi per tutta la gara.