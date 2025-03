Lopinionista.it - Bagnai: “Ue mai stata in grado di chiedere un tavolo di pace”

ROMA – “La sinistra applaude una persona che dice di voler spendere 800 miliardi di euro in armi e noi siamo visti come degli extraterrestri perché chiediamo la. In tutto questo periodo, l’UE non ha avviato un processo di dialogo, non è maiindiundi. La presunta ‘autorità morale’ dell’Europa dove è finita?”. Così il Responsabile Economia della Lega, l’On. Alberto, ha commentato il piano esposto della Von Der Leyen per aumentare la spesa europea, a ‘Sky Start’.Poi ha aggiunto: “L’Unione Europea è in mano a socialdemocrazie europee che in casa loro non hanno più consenso. Abbiamo due governanti che, per un riscatto personale, stanno organizzando una fuga in avanti dove contraddicono tutto quello che hanno detto, per cui ora si può fare debito comune, si possono avere regole fiscali più razionali, ma per la guerra”, ha concluso