Lettera43.it - Axios: «Colloqui segreti Usa-Hamas per il rilascio degli ostaggi con cittadinanza americana»

L’amministrazione Trump ha tenutodiretti consulcontrattenuti nella Striscia di Gaza e sulla possibilità di un accordo più ampio per porre fine alla guerra. Lo riporta, citando due fonti a conoscenza delle discussioni, che avrebbero visto impegnato Adam Boehler, scelto da The Donald come inviato speciale per gli. Gli incontri tra Boehler e i funzionari disi sarebbero tenuti a Doha nelle ultime settimane. Si tratterebbe disenza precedenti: Washington, infatti, non si è mai impegnata direttamente con, che ha inserito nel 1997 nella lista delle organizzazioni terroristiche.Adam Boehler (Getty Images).Sono 59 i prigionieri ancora nelle mani di: in cinque hanno anche la, scrive, si sono concentrati sulcon