Agi.it - Avs presenta un'interrogazione sul porto croceristico a Fiumicino

Leggi su Agi.it

AGI - “La societàWaterfront, con la chiusura della spiaggia del Faro di Isola Sacra e dei “bilancioni”, già espropriate alla collettività, ha dato il via ai cantieri del nuovo faraonicoper grandi navi da crociera. Il progetto fa gola agli speculatori ma non a chi tiene al territorio, alle sue bellezze, alla sua comunità, perché non porterà ricchezza ma solo cemento impattante e affari per le grandi compagnie. Inoltre, il luogo non è morfologicamente adatto per le grandi navi. L'indignazione, poi, è molta perché si è approfittato delle procedure semplificate e dei poteri commissariali in occasione del Giubileo per imporre alla città undi attracco per maxi navi da crociera il cui complimento è previsto ben oltre la fine del Giubileo. Abbiamoto unaparlamentare per sapere cosa hanno da dire di questo scempio i ministri Salvini, Pichetto e Giuli”.