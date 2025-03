Iodonna.it - Aveva 18 anni quando è rimasta incinta. «In quel momento della mia vita non potevo offrire ciò che serve a un figlio»

Leggi su Iodonna.it

Vanessa Gravina, 51enne attrice e regista, ha alle spalle una lunga carriera. Ma negli ultimiè nota al grande pubblico per il suo ruolo nel Paradiso delle signore, dove interpreta la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. E, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, si è raccontata a tutto tondo. Di recente in un’intervista a Oggiparlato anchedifficile scelta di abortire. Papa Francesco, chiusura totale sull’aborto: «È un omicidio e i medici che lo praticano sono sicari» X Leggi anche › Vanessa Gravina: «La mia bellezza è stata una prigione» Vanessa Gravina ricorda la scelta difficile dell’abortoNell’intervista al settimanale, Vanessa Gravinaspiegato di esseresolo 18, e di aver scelto per l’interruzione di gravidanza.