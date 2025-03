Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr sta sviluppando con i fratelli Russo il personaggio di Doom

ritorneranno nel MCU come registi die hanno svelato comeJr sta collaborando nel delineare la storia del villain. Joeha aggiornato i fan del Marvel Cinematic Universe sullo sviluppo di, svelando cheJr. è coinvolto in modo attivo. L'attore premio Oscar ritornerà infatti nei film tratti dai fumetti con la parte del villaindopo essere stato l'amato interprete di Iron Man. Gli aggiornamenti susi occuperanno della regia del prossimo capitolo delle avventure deglie i fan stanno da tempo attendendo qualche anticipazione sul nuovo film. Joe, intervistato da Entertainment Tonight, ha parlato di come si sta lavorando aldiin collaborazione con .