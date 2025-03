Lanazione.it - Autovelox di Pontenuovo. C’è il parere legale. Ma deve restare segreto: "Deciderà il giudice"

"Noi aspettiamo che sia una dirci cosa fare, continueremo anche a cercare l’ordinanza finché ilnon ci chiederà di esibirla". Questa la posizione dell’assessore Alessio Bartolomei nella discussione sul casodele in particolare sulla mozione presentata dai consiglieri Stefania Nesi e Paolo Tosi del Pd che chiede il rimborso delle multe fatte alcon la motivazione che l’ordinanza istitutiva del limite di velocità non è stata trovata. Alla domanda della consigliera Nesi se, secondo ilchiesto dal Comune, il rimborso delle multe si possa fare con una scelta politica da parte dell’amministrazione, l’assessore Bartolomei ha detto che ilè un documento riservato e ha invitato i consiglieri a mantenerlo riservato: "Perché dovrà essere utilizzato in sede giudiziaria e la sua diffusione può mettere il Comune in posizione di svantaggio".