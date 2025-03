Lapresse.it - Auto, l’Ue anticipa la revisione dei target delle emissioni di CO2

Leggi su Lapresse.it

Per l’non c’è pace. Oltre che sul piano industriale, anche a livello normativo.ha deciso infatti dire ladeidi CO2.“Voglio annunciarvi oggi che, poiché non abbiamo tempo da perdere, ladella legislazione sugli standard sulledi CO2 avrà luogo nel terzo e quarto trimestre del 2025 anziché nel 2026 – afferma il commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas – gli standard sullein Europa per le nuovee furgoni forniscono certezza a lungo termine per gli investitori, quindi rimangono. Ma dobbiamo anche essere pragmatici, quindi invece della conformità annuale, le aziende avranno eccezionalmente tre anni, 2025, 2026 e 2027 combinati per conformarsi agli obiettivi. Quindi, per esempio, se un’azienda ha una performance inferiore alle aspettative nel 2025, ha altri due anni per compensare, cosa che deve fare superando le aspettative.