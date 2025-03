Fanpage.it - Attivista allontanata da Roma per un anno, partecipò a sit in: “Perderò il lavoro per una decisione ingiusta”

Per aver partecipato a un sit-in al Viminale, Sabina, un'di Extinction Rebellion, ha ricevuto un foglio di via di 15 mesi da. "Per questaingiusta perderò il mio".