Lanazione.it - “Attenzione, pickpockets”: Firenze, 3 borseggiatori arrestati mentre rubano portafogli in centro

, 5 marzo 2025 – Scatta l’arresto per tre scippatori a. I carabinieri li intercettano in via dei Calzaiuolitentano di rubare soldi dalle borse dei turisti. Due dei malviventi sono adesso agli arresti domiciliar,un terzo è in carcere. Accade tutto domenica 2 marzo. I carabinieri della Stazione diUffizi, nel corso di una serie di controlli, hanno intercettato una 57enne ungherese, un 31 enne rumeno e un 71enne italiano. Che si sono avvicinati a una turista di Faenza, aprendole lo zaino e rubando ilo. Il tutto sotto gli occhi degli uomini dell’Arma, che li hanno subito bloccati. La pattuglia ha restituito ilo alla turista. I tre sono stati giudicati per direttissima.