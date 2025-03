Abruzzo24ore.tv - Attenzione: chiusura notturna rampa A14, disagi per i viaggiatori

Pescara - Ladi collegamento tra l'autostrada A14 e l'A25 sarà chiusa dalle 22:00 del 5 marzo alle 6:00 del 6 marzo per ispezioni alla galleria Villanova; previsti percorsi alternativi per i veicoli diretti a Roma, L'Aquila e Teramo. La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato ladelladi collegamento tra l'autostrada A14 e l'A25, in direzione Roma, L'Aquila e Teramo. Lasarà in vigore dalle 22:00 del 5 marzo alle 6:00 del 6 marzo, per consentire attività di ispezione nella galleria Villanova sull'A14. Durante questo intervallo, i veicoli provenienti da Ancona e diretti verso Roma, L'Aquila o Teramo dovranno seguire percorsi alternativi. Le opzioni includono l'uscita all'interconnessione A14/A25 in direzione Pescara e il successivo ingresso sull'A25 in direzione Chieti/Roma.