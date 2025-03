Formiche.net - Attenti a togliere le sanzioni alla Russia. Il monito dell’Atlantic Council

Leggi su Formiche.net

Guai ad allentare la morsa dellesulla. Si rischia di creare dei precedenti. E anche pericolosi. Gli espertinon hanno dubbi, alleggerire il peso su Mosca è una tentazione in cui gli Stati Uniti e l’Occidente non devono cadere. “Mentre Mosca ha trovato il modo di mitigare l’impatto delle, deficit crescenti, sussidi insostenibili e il crescente costo del servizio del debito dimostrano che la pressione economica sul Paese sta ancora funzionando”. E poi, “la rimozione delle restrizioni senza concessioni significative rischia di incoraggiare non solo la, ma anche altri stati che contemplano un’aggressione economica e militare”.Nel solo mese di gennaio, secondo il ministero delle Finanze russo, il deficit dell’ex U è aumentato del 74% rispetto allo stesso mese del 2024, raggiungendo i 4,4 trilioni di rubli, poco meno di 50 miliardi di dollari.