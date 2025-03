Attacco hacker al Comune di Bergamo | Importante trasparenza su dati personali intaccati

Leggi su Bergamonews.it

In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, dove sta prendendo maggiormente piede il concetto di IA (Intelligenza Artificiale), l’insidia è sconosciuta, dietro l’angolo e spesso sottovalutata. A tal proposito nasce la Cybersecurity (Sicurezza Informatica); ma di cosa stiamo parlando?Ad aumentarne il dibattito e le preoccupazioni, ha sicuramente creato grande scalpore l’subito dai siti internet deldie dell’aeroporto di Orio al Serio lo scorso lunedì 24 febbraio: “Parliamo di una battaglia senza quartiere – spiega l’avvocato Silvano Sacchi, socio fondatore della società tra avvocati Sacchi e Associati srl di Bolgare -. Nessuno viene purtroppo risparmiato, come in questo caso. I rischi sono legati alla non piena comprensione dell’invasività di questo, nonostante poi siano arrivate conferme, da parte degli enti colpiti, della non dispersione diprivati dei cittadini.