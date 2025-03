Metropolitanmagazine.it - Attacco esplosivo nel nord-ovest del Pakistan: almeno dodici morti

Ieri sera c’è stato unsucida a Bannu, neldel. Secondo Associated Press, due persone avrebbero guidato dei veicoli imbottiti di materialecontro i muri di un’infrastruttura militare. Nel frattempo, alcuni complici l’avrebbero attaccata utilizzando delle armi da fuoco. Nel blitz sarebbero mortepersone, un numero ancora da verificare. La scelta di Bannu come obiettivo del raid non è casuale: la città è il capoluogo della regione del Khyber Pakhtunkhwa e si trova a circa cinquanta chilometri dal confine con l’Afghanistan. Si tratta del terzodal principio del Ramadan (che è iniziato domenica), e a rivendicarlo è il gruppo terroristico Jaish al Fursan, vicino ai talebanii. Appena due giorni fa, sempre nel Khyber Pakhtunkhwa, sei persone avevano perso la vita in un attentato in una scuola islamica.