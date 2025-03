Sportnews.eu - ATP Indian Wells, sotto il sole della California gli azzurri si mettono alla prova

Oggi il via agli ATPili tennistiscendono in campo: test importanti per Musetti e Berrettini.Iniziano oggi gli ATP, il torneono che anticipa la stagione primaverile. In campo abbiamo ben nove, tutti dotati di ottimo potenziale, con Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a fare da coppia d’ora, nella quale milioni di italiani ripongono le speranze. I duesono teste di serie nel primo 1000 stagionale.I tennisti Musetti e Berrettini (Sportnews.eu)In attesa del rientro in campo del numero uno del ranking mondiale, Jannik Sinner, che sta scontando tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il torneo americano, così come quello di Miami, in Florida, sono nelle mani di Musetti e di Berrettini. DFlorida, i due Stati del, nei quali va in scena il meglio del tennis mondiale.