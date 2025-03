Oasport.it - ATP Indian Wells, definito il tabellone principale: nove azzurri al via, con le vittorie di Zeppieri e Gigante

Leggi su Oasport.it

Sarannoglial via deldel Masters1000 di. Sul cemento californiano, a partire da oggi, il gruppo tricolore dovrà fare a meno del riferimento, Jannik Sinner, che come è noto dovrà rimanere lontano dai campi del circuito internazionale fino alle 23.59 del 4 maggio. L’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol” ha portato a una sospensione di tre mesi e quindi l’azzurro non potrà disputare una serie di tornei importanti.A tenere alto il vessillo italico saranno quindi Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e, dopo i risultati delle qualificazioni, Matteoe Giulio.Musetti, in qualità di testa di serie n.15 farà il proprio esordio dal secondo turno e affronterà il vincente della sfida tra l’americano Reilly Opelka e il russo Roman Safiullin.