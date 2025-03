Oasport.it - Atletica, Miltiadis Tentoglou rinuncia agli Europei Indoor: Furlani grande favorito nel lungo

non parteciperàdi, che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Il fuoriclasse greco del salto insi è chiamato fuori all’ultimo minuto a causa di uno stato influenzale e non potrà andare a caccia del quarto titolo continentale consecutivo in sala. Il 26enne si sarebbe presentato in pedana come uno dei favoriti per le mede e avrebbe cercato di ribadire il proprio status di campione di tutto, visto che nelle ultime due stagioni ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ai Mondiali di Budapest 2023, ai Mondialidi Glasgow 2024,di Roma 2024,di Istanbul 2023.Il fenomenale ellenico non aveva ancora vinto una gara in stagione e nel WorldTour non era riuscito a brillare come ci si aspetta da un talento del suo calibro, ma nelappuntamento avrebbe avuto la possibilità di piazzare la sua zampata.