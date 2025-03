Oasport.it - Atletica, Antonio La Torre: “Italia agli Europei indoor per restare al centro dell’attenzione”

Leggi su Oasport.it

Giornata di vigilia ad Apeldoorn in vista dell’inizio dei Campionati2025 di, in programma da giovedì 6 a domenica 9 marzo. L’, nonostante alcune assenze pesanti, si presenta al primo grande evento internazionale della stagione post-olimpica con una squadra ambiziosa che può contare su numerose carte da meda.“Ci possiamo attendere una Nazionale che combatte millimetro per millimetro. Una Nazionale che si è messa ale ci vuole. Detto con affetto, quasi non ci si accorge che non c’è nessuno dei campioni olimpici di Tokyo. È merito di tutto il lavoro fatto ed è evidente che ci sia una grandissima vivacità nel movimento: è in corso un ricambio generazionale, e credo che lo sparo di partenza di questa edizione lo abbiano idealmente dato i nostri juniores e allievi che hanno vinto il triangolare di Metz in casa dei francesi nello scorso weekend.