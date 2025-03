Bergamonews.it - Atalanta Under 19 fuori agli ottavi di Youth League: il Trabzonspor passa ai rigori

Leggi su Bergamonews.it

Si chiudedi finale l’avventura dell’19 in. I nerazzurri, guidati da Giovanni Bosi, hanno pareggiato 0-0 sul campo del, prima di arrendersi alla formazione turca, vittoriosa ai calci di rigore. Per l’, questa volta, la lotteria dundici metri si rivela fatale, dopo che la formazione orobica era approdataeliminando la Dinamo Kiev proprio grazie ai tiri dal dischetto.Partenza sprint dei padroni di casa con Zanchi che, dopo soli sei minuti, deve già opporsi a Turan. La risposta dell’si concretizza alle porte della mezz’ora quando la punizione di Mencara viene prolungata in corner dal bell’intervento a mano aperta di Yildirim.Nella ripresa è ancora Zanchi a rispondere presente sul tentativo di Bayram, così come non va a buon fine la soluzione diretta di Mencara.