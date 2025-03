Bergamonews.it - Atalanta, ciclo di ferro con lo spauracchio squalifiche: Lookman e Djimsiti sono in diffida

. È proprio il caso di dirlo. L’si prepara ad iniziare undi fuoco che la porterà a sfidare nel giro di un mese e mezzo, nell’ordine, Juventus in trasferta, Inter in casa, Fiorentina in trasferta, Lazio e Bologna in casa, Milan in trasferta. Lo farà con due spade di Damocle pendenti sul capo: le diffide di giocatori chiave come Ademolae Berat.Entrambiarrivati a giocarsi il bonus di quattro cartellini gialli in questo campionato. Ciò significa che al quinto scatterà un turno di squalifica. E non serve ribadire quanto il difensore albanese e l’attaccante nigeriano siano fondamentali e preziosi per gli equilibri di squadra di questa Dea.è il terzo giocatore di movimento per minuti spesi in campo, secondo soltanto al duo De Roon-Ederson, mentrecon i suoi 17 gol e 7 assist è il secondo in assoluto per contribuzioni dopo Retegui, davanti anche a De Ketelaere (11+11), oltre ad essere l’uomo di spunto che crea il maggior numero di occasioni per partita, primo per passaggi progressivi completati e ricevuti, secondo per tiri in porta per 90 minuti, oltre che primo per expected assists.