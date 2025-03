Lanazione.it - Astori, il caso è chiuso. Ultima condanna al medico nel settimo anniversario

A esattamente sette anni dalla sua scomparsa, la morte di Davideè ungiudiziario. Perché proprio ieri, in un medesimo 4 marzo com’era quella mattina del 2018 in cui il capitano viola non si risvegliò prima di Udinese-Fiorentina, nella camera d’albergo in cui era in ritiro, la Cassazione ha pronunciato la parola fine. Giorgio Galanti, 77 anni, pratese, l’ex direttore della medicina sportiva di Careggi che per ultimo certificò l’idoneità sportiva del calciatore, è statoto in via definitiva: un anno di reclusione (pena sospesa) per omicidio colposo. Cioè per non essersi accorto che i risultati degli esami del luglio 2016 e dell’estate successiva, a cui aveva sottoposto il calciatore, suggerivano di approfondire: investigare il cuore di Davidedavanti a quel "sospetto clinico motivato", anziché agire "in netto contrasto con le linee guida dello specifico settore e con le buone pratiche clinico assistenziali", avrebbe permesso di scoprire la cardiomiopatia aritmogena che, senza alcun segnale in precedenza, quella notte uccise un atleta di 31 anni, ma soprattutto un padre di famiglia.