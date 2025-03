Abruzzo24ore.tv - Assolti gli ex amministratori dell'Aquila: nessun danno erariale per i canoni del Progetto CASE

L'- La Corte dei Conti ha assolto gli exe dirigenti del Comunedall'accusa diper mancata riscossione deideltra il 2010 e il 2017. La Corte dei Conti ha recentemente assolto gli exe dirigenti del Comunedall'accusa diper oltre 720.000 euro, derivante dalla mancata riscossione, tra il 2010 e il 2017, deidi compartecipazione relativi al. Ilè stato avviato in seguito al terremoto del 2009 per fornire alloggi temporanei agli sfollati. Tuttavia, negli anni successivi, è emerso che numerosi inquilini non avevano corrisposto idovuti per l'affitto e le utenze, accumulando un debito significativo nei confronti del Comune. La Procura contabile aveva contestato agli'epoca una gestione inefficace nella riscossione di tali somme, ritenendo che ciò avesse causato unalle casse comunali.