Assistente junior in azienda per agevolazioni finanziarie

Piccoladel settore assistenza alle imprese per l’accesso addi Concorezzo cercagestione e rendicontazione progetti. La risorsa si occuperà, con adeguata formazione, del supporto nelle fasi di redazione, gestione e rendicontazione delle domande di contributo. Si cerca figura affidabile, motivata, precisa e dotata di iniziativa con laurea triennale in economia/scienze giuridiche/stem, ottima capacità di utilizzo del pacchetto Office, buona conoscenza della lingua inglese. Gradita ma non indispensabile esperienza formazione finanziata e sicurezzale. Si offre contratto a tempo indeterminato full time di 40 ore settimanali. Candidature online all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/, indicando il riferimento dell’annuncio 20DEC2410/10.