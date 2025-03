Lanazione.it - Assisi, operazione-sicurezza. Denunciata per furto aggravato. Otto locali passati al setaccio

Leggi su Lanazione.it

Controlli straordinari predisposti dalla Questura di Perugia: gli agenti del Commissariato dihanno denunciato una donna straniera di 45 anni per il reato di. I poliziotti sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli per una segnalazione di. Giunti sul posto sono stati informati dal personale del negozio che aveva individuato una donna mentre si accingeva a lasciare il negozio con alcuni articoli non pagati celati sgli indumenti. Vistasi scoperta, dopo aver riconsegnato la merce, si era poi allontanata facendo perdere le proprie tracce. Gli accertamenti compiuti dagli agenti hanno consentito di identificare la quarantacinquenne che è stataall’autorità giudiziaria per il reato di. L’attività di controllo del territorio è poi proseguita in tutto l’assisano, dove le volanti del Commissariato di P.