Assassin's Creed Shadows, Ubisoft svela data ed orario per il preload e per lo sblocco del gioco completo

L’attesa persta per finire!ha rivelato le date e gli orari esatti in cui sarà possibile scaricare ed avviare ilsu tutte le piattaforme. Con l’uscita prevista per il 20 marzo, i giocatori potranno iniziare l’avventura ambientata nel Giappone feudale appena scocca la mezzanotte su PS5 e Xbox Series XS,ovviamente riguardante il paese di residenza. Su PC, invece, l’varierà a seconda della piattaforma: chi ha acquistato ilsuConnect potrà accedere dalle 23:00 del 19 marzo, mentre su Steam l’attesa si prolungherà fino alle 05:00 del mattino del 20 marzo.Il publsher francese ha aggiunto che chi vuole essere pronto al day-one, ilè già attivo su Xbox Series XS. Gli utenti PC potranno avviarlo il 17 marzo alle 17:00, mentre su PS5 partirà appena un paio di giorni prima del lancio, ragion per cui dal 18 marzo a mezzanotte.