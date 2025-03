Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Tanti dettagli sul Rifugio

Ubisoft si prepara a lanciareil 20 marzo, introducendo un’importante novità: il. Per la prima volta nella saga, i giocatori potranno costruire e personalizzare un nascondiglio segreto, rendendolo il fulcro delle avventure di Naoe e Yasuke. Questo spazio fungerà da base operativa e si evolverà nel corso del gioco.Forse potrebbero interessarti anche isulla progressioneUnSegreto nelle Terre di Izumi SettsuNascosto tra le montagne della provincia di Izumi Settsu, ilsarà il punto d’incontro per la resistenza contro il dominio feudale. Accessibile solo attraverso un passaggio nascosto, offrirà riparo e risorse strategiche per la lotta contro i nemici.All’inizio della storia, i giocatori incontreranno Miss Tomiko, la custode del, che lo ha mantenuto in funzione.