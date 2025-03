Ilrestodelcarlino.it - Assalto ultras al circolo di Bellaria: 56 anni di Daspo totali per i 13 tifosi del Rimini

, 5 marzo 2024 - Non si sono fatti attendere, iai 13già denunciati e indagati nei giorni scorsi per la spedizione punitiva aldiMonte del novembre scorso. Le misure arrivano dopo le perquisizioni e l’indagine penale per i reati di danneggiamento aggravato in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, a carico di 13delcalcio – tra cui due minorenni – identificati come parte del commando da una ventina di facinorosi che fece irruzione nelnoto per essere punto di ritrovo deidel Cesena. Carabinieri e polizia perquisiscono le case dei supporter biancorossi: tra loro due minori. Il raid era avvenuto la sera del 2 novembre: devastato il luogo di ritrovo dei cesenati.