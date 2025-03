Inter-news.it - Asllani: «Feyenoord molto tecnico, ma Inter non vuole alibi!»

Kristjansi è così pronunciato prima del fischio d’inizio di, match degli ottavi di finale di Champions League.IL COMMENTO – Kristjansi è espresso a Prime Video nel pre-partita di. Il calciatore nerazzurro ha sottolineato che la sua squadra non cerca nessuna giustificazione per un’eventuale stanchezza generalizzata: «Non vogliamo, il fatto di giocare tanto riguarda tutte le squadre arrivate a questo punto. Siamo contenti di esser qui, vogliamo fare una bella partita. Loro sonotecnici, qui hanno fatto grandi partite, noi dobbiamo affrontarli facendo ciò che ci ha chiesto il mister».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, manon!»)©-News.