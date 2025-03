Inter-news.it - Asllani: «C’era da soffrire oggi! Bravi a metterla a posto»

aveva parlato nel prepartita di Feyenoord-Inter e lo fa anche nel post partita, dopo la vittoria per 0-2. Ecco come lo ha fatto a Inter TV.PRIMI 90? – La valutazione di Feyenoord-Inter da parte di Kristjan: «da, l’abbiamo fatto e siamo stati. La prima mezz’ora è stata complicata, poi abbiamo fatto gol. È un risultato importante, stavamo soffrendo tanto ma abbiamo gestito bene. Poi siamo statia mettere ala partita. Adesso dobbiamo pensare al Monza, poi penseremo al ritorno col Feyenoord. Ci sono tante squadre forti, noi pensiamo partita dopo partita. Come detto adesso abbiamo il Monza, poi penseremo di nuovo al Feyenoord. Noi stiamo bene, loro hanno questa classifica bassa. Però io ho giocato in squadre che devono salvarsi e so che ci metteranno l’anima: sicuramente sarà difficile, perché nessuno viene per perdere, però proveremo a portare i tre punti a casa».