Internews24.com - Asllani a Sky: «La Champions è un obiettivo, non bisogna nascondersi! Penso che sarà un bel cammino, ora…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Kristjan, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto inLeague contro il FeyenoordIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Feyenoord Inter, sfida d’andata degli Ottavi di Finale diLeague, Kristjanha parlato così. Il centrocampista albanese, partito da titolare nella sfida di oggi e poi sostituito da Calhanoglu a circa 10 minuti dal termine del secondo tempo, si è espresso così sulle ambizioni della squadra nella massima competizione europea. I nerazzurri dopo il successo di oggi per 0 a 2, ospiteranno gli olandesi in casa a San Siro martedì 11 marzo.SULLA POSSIBILITÀ DELL’INTER DI ANDARE AVANTI FINO IN FONDO INLEAGUE? – «Sicuramente questo è un, nonnasconderci.