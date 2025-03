Internews24.com - Asllani a Inter Tv: «Sicuramente noi stiamo bene. Adesso dobbiamo pensare al Monza, so che ci metteranno l’anima»

di Redazione, il centrocampista nerazzurro ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in Champions League contro il FeyenoordDopo la brillante vittoria dell’in Champions League contro il Feyenoord, il centrocampista ex Empoli, Kristjan, ha voluto condividere le sue impressioni sul match e sull’importanza di questo successo per il cammino della squadra nella competizione europea.SULLA PARTITA CON IL FEYENOORD – «C’era da soffrire, siamo stati bravi. La prima mezz’ora è stata molto complicata ma dopo il gol abbiamo preso il pallino del gioco. Portiamo a casa questo risultato che è molto importante. La sensazione che il gol stesse per arrivare c’era, abbiamo avuto occasioni e poi siamo stati bravi a chiudere la gara. Potevamo fare il terzo ma siamo contenti.ale poi tornare a concentrarci sulla Champions».