Asl Centro disservizi Cup | Estar al lavoro per risolvere il problema

Firenze, 5 marzo 2025 -al Cup nel territorio dell’Asl Toscanasi sono verificati ieri ed oggi, martedì 4 e mercoledì 5 marzo, per unlegato al software in uso. Al riguardo, l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale, fa sapere di averne individuato la causa dopo un’attenta e complessa analisi. Iltecnico è stato originato dal sistema di calcolo del ticket. La direzione e tutto il personale delle tecnologie informatiche disono aperdefinitivamente la situazione, dopo aver messo in atto alcune soluzioni provvisorie per limitare quanto più possibile i disagi a cittadini e operatori. Per i disagi che si sono verificati in questi due giornisi scusa e spiega di essere alper limitare disagi eil