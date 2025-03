Ascolti 27a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | la supersfida Napoli-Inter supera 16 milioni

Digital-news.it - Ascolti 27a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: la supersfida Napoli-Inter supera 1,6 milioni

La ventisettesimai 5,9di ascoltatori (5.916.866). Due i match che hanno trainato glisabato alle 18.00 hato 1,6di audience media mentre Milan-Lazio domenica sera ha raggiunto 1,3di spettatori.È la prima volta nell’era dei tre punti che le prime quattro squadre in classifica sono separate da soli sei punti alla ventisettesimae questo testimonia come il campionato sia più avvincente che mai. La prossimavedrà due di queste quattro squadre affrontarsi domenica alle 20.45: la Juventus quarta in classifica ospita l’Atalanta terza, in una sfida che si prospetta decisiva per le sorti del campionato. Sabato alle 20.45 l’capolista cerca l’allungo in classifica in casa contro il Monza, mentre domenica alle 15.