Oasport.it - Arsenal a valanga sul PSV, il Real Madrid batte di misura l’Atletico nell’andata degli ottavi di Champions

Tanti gol e grande spettacolo nelle prime quattro sfide d’andatadi finale dellaLeague 2024-2025 di calcio maschile. La fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale per club è ormai entrata nel vivo e a questo punto ogni singolo episodio potrebbe risultare determinante per l’esito dell’intera stagione.L’unico match andato in scena alle ore 18.45 ha visto il pesante successo in trasferta dell’Aston Villa contro il Club Brugge per 3-1, maturato di fatto negli ultimi dieci minuti (dopo l’1-1 del primo tempo) con l’autogol di Mechele ed il rigore trasformato da Asensio. La squadra belga sarà chiamata ad una rimonta quasi impossibile al ritorno in Inghilterra per passare il turno ed entrare tra le migliori 8 d’Europa.Grande equilibrio invece nel doppio confronto tra Borussia Dortmund e Lille, con i tedeschi che si sono dovuti accontentare di un pareggio tra le mura amiche del Signal Iduna Park passando in vantaggio con Adeyemi e subendo la rete dell’1-1 al 68? da Haraldsson.