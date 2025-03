Lanazione.it - Arriva da Hong Kong a Firenze per vendere orologi di lusso: truffato per 190mila euro

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 – La cessione di tre preziosiper 190.000sarebbe stata in realtà una truffa ai danni del venditore, un italianoto appositamente daper la transazione. Due i presunti responsabili del raggiro, un 22enne italiano e un cittadino croato di 41 anni, entrambi denunciati dalla polizia che è riuscita a recuperare glioltre a sequestrare 9.350in banconote da 50 e altri soldi falsi consegnati invece dalla vittima come prezzo della vendita. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, 4 marzo. La vittima, secondo quanto riferito agli operatori, erato daper concludere la vendita, concordata telefonicamente al prezzo complessivo di circa 190.000, di due Rolex e un Patek Philippe. L'accordo prevedeva il pagamento degliin parte in contanti e in parte tramite bonifico istantaneo.