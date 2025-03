Ilgiorno.it - Arresti, denunce e giovani con l’hashish. Il pugno di ferro dei carabinieri di Gallarate

Leggi su Ilgiorno.it

Controlli intensificati nelle aree più sensibili da parte deidella Compagnia di. Tre, una denuncia e tresegnalati quali assuntori di droga. A Cardano al Campo il Nucleo operativo e Radiomobile ha arrestato uno straniero che voleva entrare in casa dell’ex moglie con intenti minacciosi. L’uomo, ubriaco, ha ferito uno dei militari ed è stato arrestato per resistenza, lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale.aggrediti anche a Sesto Calende: arrestato un sudamericano per resistenza e lesioni personali aggravate un sudamericano. A Somma Lombardo gli uomini della Stazione locale hanno invece tratto in arresto un romeno colpito da un provvedimento di carcerazione per spaccio in quanto condannato 7 anni e 6 mesi. Aancora il Nucleo operativo e Radiomobile ha denunciato a piede libero per spaccio una studentessa ventenne che, all’uscita del corso serale in un istituto di istruzione superiore, ha ceduto una dose di hashish a un coetaneo.