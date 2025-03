Panorama.it - Arrestato il tecnico di Sala, la sua organizzazione avrebbe «direttamente dettato il Salva Milano»

Sullo sfondo dei continui ritardi nell’approvazione del decreto legislativoè giunta oggi la notizia dell’arresto di Giovanni Oggioni, architetto che dal 2019 al 2021 ha diretto lo Sportello unico edilizia del Comune dinonché membro della Commissione Paesaggio nel periodo 2021-2024. Si tratta del primo arresto nell’ambito delle numerose indagini che la Procura diha avviato per presunti abusi edilizi nel capoluogo meneghino, gli stessi che hanno fermato più di 150 cantieri e che hanno spinto il sindacoa caldeggiare l’adozione del dl. Nelle prime della mattina il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF ha eseguito l’ordinanza con cui il gip Mattia Fiorentini ha disposto i domiciliari per l’architetto Oggioni.La GdF ha effettuato perquisizioni anche negli uffici comunali, in particolare quelli del dirigente della Direzione Rigenerazione Urbana, oltre che nelle sedi di Assimpredil Ance e Abitare In Spa, i cui progetti sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione Paesaggio, di cui Oggioni era vicepresidente.