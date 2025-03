Secoloditalia.it - Arrestato a Milano l’architetto Giovanni Oggioni. E’ accusato dei reati di corruzione, falso e depistaggio

Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del: il tutto è avvenuto prima dell’esame della proposta di legge nota come ‘Salva’.è stato vicepresidente della vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune didal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello unico per l’edilizia del capoluogo lombardo.di aver commessodi.La procura diha coordinato diverse indagini, suddivise in diversi filoni investigativi che sono tutti riconducibili ai più grandi progetti urbanistici insistenti sul territorio del comune milanese. Le ricerche hanno fatto emergere l’esistenza di un “sistema” composto dai membri della Commissione per il paesaggio, operatori economici, progettisti privati e soggetti interni all’amministrazione comunale milanese, il cui scopo era quello di agevolare il rilascio di titoli edilizi illeciti e di realizzare operazioni immobiliari altamente speculative.