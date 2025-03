Biccy.it - Armie Hammer su Grindr: appuntamento con un ragazzo gay, cosa è successo

Chiuso il caso delle accuse di cannibalismo (per insufficienza di prove),sta cercando di ricostruire la sua carriera da attore e sembra che Hollywood gli stia dando una seconda possibilità, perché ha già ottenuto dei ruoli. Intanto la star americana nel suo podcast ha rivelato di aver provato ad usaree anche di essere uscito con un. Com’è andata? Un mezzo fiasco,ha provato in tutti modi a farsi coinvolgere dal bono francese con il quale era uscito, ma dopo qualche limone e poco altro si è accorto che di non essere attratto dai maschi.e il flop su.“Non sono un tipo che si è mai fatto troppi problemi in generale. Mi sono detto ‘con le donne spesso è difficile e può essere così complicato, per i gay è così facile e si divertono’.