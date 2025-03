Movieplayer.it - Armie Hammer: "Ho provato a rimorchiare un uomo perché le donne sono troppo complicate"

Leggi su Movieplayer.it

Dopo aver gettato la spugna col gentil sesso per via di tutti i guai che glipiovuti addosso, l'attore avrebbe valutato l'ipotesi di tentare altre vie.ha confessato nel suo podcast di averundopo aver fallito con le. "È stato esilarante", ha dettoin un recente episodio del suoTime Podcast. "Midetto 'no', le". L'interprete di Chiamami col tuo nome ora trova la forza di scherzare sulla sua condizione dopo essere stato accusato da alcunedi violenze, molestie e cannibalismo. "La vita dei gay sembra così facile" ha proseguito prima di soffermarsi su un esempio. "al ristorante, il mio telefono si accende, è Grindr, e qualcuno mi .