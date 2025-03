Thesocialpost.it - Armi europee, la furia di Giorgia contro Matteo: “Parli come la sinistra!”

Il clima nella maggioranza è sempre più teso. Al vertice convocato a Palazzo Chigi in vista del Consiglio europeo,Meloni si è scontrata duramente conSalvini. “Non è normale dire le stesse cose di Elly Schlein.”, avrebbe detto la premier al leader del Carroccio.Meloni è a dir poco infastidita dall’atteggiamento del leader leghista sul piano europeo per la difesa promosso da Ursula von der Leyen. E ha cercato di riportare tutti alla ragione. Al tavolo erano presenti anche Antonio Tajani e Guido Crosetto, testimoni di un confronto acceso.Le tensioni sul piano di riarmo europeoMeloni non è entusiasta del piano della Commissione, ma sa che non può tirarsi indietro. La parola “riarmo” è un problema di immagine per l’elettorato italiano, ma la premier ritiene che la strada giusta sia quella indicata dal ministro Crosetto: escludere le spese militari dai parametri di deficit europei.