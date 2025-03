Ilgiorno.it - Armati di taser rapinarono e picchiarono un 16enne: denunciati due giovanissimi. A Vigevano è allarme baby gang

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – Dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso i due ragazzi C.L., 17 anni, con specifici precedenti alle spalle e un quattordicenne incensurato, entrambi residenti a, che sono statidai carabinieri per rapina aggravata in concorso. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori sarebbero gli autori dell’aggressione avvenuta lo scorso 23 febbraio, in pieno centro, ai danni di un ragazzo di 16 anni che era stato minacciato con un(la pistola a impulso elettrico la cui vendita è libera) e poi rapinato dei 30 euro che aveva con sé. Nella circostanza, al tentativo di reazione del sedicenne, i due lo avevano colpito con un pugno al volto prima di dileguarsi. Un episodio che aveva creatoin città anche perché nelle settimane successive si erano registrati altri episodi simili lasciando affiorare una sensazione di insicurezza crescente che è sfociata nell’iniziativa delle ronde di cittadini che hanno iniziato la loro attività lo scorso fine settimana.