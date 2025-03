Ilrestodelcarlino.it - Aristic Picenum, tris di spettacoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’associazione Artisticdi Grottammmare cala il ‘’ per la stagione teatrale primaverile. Sabato 22 marzo inizio con la prima teatrale, per la provincia di Ascoli, dello spettacolo della compagnia Rattattù di Cupra Marittima. In scena, presso il Teatro San Filippo Neri di San Benedetto, lo spettacolo ‘Pazzi, pezzi & Versi d’ amore’. Si continua sabato 3 maggio, questa volta al teatro delle Energie di Grottammare con una prima macro regionale, con lo spettacolo ‘Liberidì Liberidà’ portato in scena dall’artista Sabina Guzzanti, già arancia d’ oro nell’edizione del 2010 del ‘Cabaret Amoremio’ di Grottammare. Sabato 10 maggio si torna al Teatro San Filippo Neri con protagonista il Gruppo Teatrale Pedaso, in scena con l’opera ‘Nessuna Serratura’, scritta da Emily Verdecchia e Simonetta Peci.