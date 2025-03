Thesocialpost.it - Arezzo, operaio muore mentre lavora in un cantiere: a dare l’allarme i colleghi

Tragedia in unedile nel centro di, dove undi 55 anni ha perso la vita durante alcuni lavori di restauro. La vittima, originaria di Verghereto (Forlì-Cesena), stava scaricando del materiale quando la gru utilizzata si sarebbe improvvisamente ribaltata, travolgendolo.è stato lanciato daipresenti sul posto, che hanno tentato di soccorrerlo prima dell’arrivo del personale del 118. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse subito disperate e nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.L’incidente è avvenuto in viale Buozzi, nei pressi del cimitero monumentale e a pochi passi dal Duomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.